تفاصيل حفل افتتاح مونديال قطر 2022


Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 - 08:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس العالم "قطر 2022"، المقرر اليوم الأحد على ملعب "البيت" والذي سيسبق المباراة الأولى في البطولة بين قطر والإكوادور.


وأكد "فيفا" في بيان إعلامي ، أن المطرب القطري فهد الكبيسي والمطرب الكوري الجنوبي جونجكوك سيغنيان أغنية "حالمون".

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وأشار "فيفا" إلى أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

وينطلق حفل الافتتاح في الساعة الثالثة والنصف عشية الأحد //بتوقيت تونس// على ملعب "البيت" .
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ويشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات، يحييها فنانون عالميون تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

وسيتواجد أيضا سفير كأس العالم غانم المفتاح والفنانة القطرية دانا.



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