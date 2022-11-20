وزير خارجية اليونان حول إلغاء زيارته لطرابلس: المسألة رمزية

وكالات - قال وزير الخارجية اليوناني إن توجهه إلى طرابلس كان للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بطلب خاص منه لكن ظهور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بالمطار يعني أنه لم يتم الوفاء بالاتفاق.







وأوضح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس في حوار مع صحيفة "



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واعتبر ديندياس إن



والخميس الماضي، وصل ديندياس إلى مطار معيتيقة حيث كانت في انتظاره المنقوش،

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وعقب ذلك، استدعت حكومة الوحدة الليبية القائم بالأعمال اليوناني يوانيس ستاماتيكوس، على خلفية إلغاء وزير خارجية بلاده زيارته لطرابلس التي وصل إليها بطائرة وعاد أدراجه دون أن ينزل من الطائرة.



وأوضح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس في حوار مع صحيفة " Ta Nea Savvatokyriako "عن أسباب إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى طرابلس: "طلب منا المنفي شخصيا الذهاب إلى طرابلس. ولقاءه ووافقنا كتنازل شخصي له شرط عدم وجود اتصالات أو اتصالات رسمية مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. كنا سنذهب ونراه ونغادر. إلا أن ظهور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كوزيرة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يعني أنه لم يتم الوفاء بالاتفاق".واعتبر ديندياس إن قراره إلغاء زيارته طرابلس كان بمثابة "مسألة رمزية وجوهرية"، لأن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لديها "تفويض محدود، وموقف الأمم المتحدة يفيد بأن هذه الحكومة غير مخولة بالتوقيع على الاتفاقيات".والخميس الماضي، وصل ديندياس إلى مطار معيتيقة حيث كانت في انتظاره المنقوش، لكنه رفض النزول من طائرته وقرر التوجه إلى مدينة بنغازي.وعقب ذلك، استدعت حكومة الوحدة الليبية القائم بالأعمال اليوناني يوانيس ستاماتيكوس، على خلفية إلغاء وزير خارجية بلاده زيارته لطرابلس التي وصل إليها بطائرة وعاد أدراجه دون أن ينزل من الطائرة.