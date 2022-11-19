ماسك يستطلع آراء المستخدمين حول إعادة حساب ترامب على تويتر


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 06:54 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وكالات - استطلع المالك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك، آراء مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ، حول ما إذا كان عليه إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر.


وكتب ماسك في تغريدة: "إلغاء حظر حساب الرئيس السابق ترامب"، وطلب من المستخدمين التصويت والرد على ذلك، بـ"نعم" أو"لا".

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في وقت سابق، قال ترامب في تعليق على شبكته الاجتماعية Truth Social بشأن شراء ماسك لموقع تويتر، إن هذه الشبكة الاجتماعية حصلت على قيادة مناسبة. لكن ترامب لم يكشف خلال ذلك ما إذا كان سيستخدم تويتر لاحقا إذا تم إلغاء حظر حسابه.

في أوائل عام 2021 ، منعت إدارة تويتر، دونالد ترامب من استخدام حسابه على هذا الموقع للتواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعد وقت قصير من محاولة أنصار ترامب، الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، منع الكونغرس الأمريكي من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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وبررت إدارة تويتر في ذلك الوقت قرار حظر حساب ترامب، بأن تغريداته تسببت على الأغلب بتحريض بعض المواطنين على الشغب.



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