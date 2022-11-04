شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفى

وكالات - كشف المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن مغادرتها للمستشفى النفسي الذي تعالج فيها بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس، في أعقاب تحسن حالتها الصحية، بعد مرور أكثر من 21 يومًا على علاجها.





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"أعمل أي حاجة وخرجني"

وقال المحامي ياسر قنطوش في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحالة الصحية لشيرين جيدة للغاية وتحسنت خلال الأيام الأخيرة، ولم يعد هناك داعٍ لاستمرارها في المستشفى.وانتشر مساء يوم الأربعاء، مقطع صوتي لشيرين تطلب خروجها من المستشفى الذي تُعالج فيها بعد استقرار حالتها الصحية.وكانت شيرين قد قالت في المقطع الصوتي المسرب "من فضلك يا أستاذ ياسر تعمل أي حاجة علشان أخرج من المستشفى لأنهم مضوني أوراق مش عارفة أوراق إيه هي وأنا الحمد لله بقيت بقيت كويسة وكملت علاجي أنا بقالي 20 يوم هنا انا عايزة اخرج ضروري من المستشفى".يذكر أن أسرة شيرين كانت قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.واستغاث شقيق شيرين ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.