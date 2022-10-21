ميزة انتظرها الكثيرون تظهر في أنظمة أندرويد ومتصفح Chrome


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 06:42قراءة: 0 د, 53 ث
      
وكالات - أعلنت شركة غوغل أنها بدات باختبار ميزة تقنية انتظرها الكثيرون في أنظمة أندرويد ومتصفح Chrome الشهير.


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل بدأت باختبار تقنية تسمح بتسجيل الدخول إلى المواقع والتطبيقات في متصفح Chrome ونظام التشغيل Android دون إدخال كلمة مرور.

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والتقنية الجديدة التي بدأت باختبارها غوغل تدعى Passkey، وتسمح للمستخدم باستعمال أنظمة المصادقة البيومترية المتاحة على هاتفه الذكي أو جهاز الكمبيوتر الخاص به لتسجيل الدخول إلى المواقع أو التطبيقات المختلفة، إذ يمكنه استخدام ماسح بصمات الأصابع على سبيل المثال لتسجيل دخوله عبر بيانات البصمة إلى المواقع.

ويعد المطورون في غوغل "بأن نظام Passkey سيكون أكثر موثوقية من تسجيل الدخول إلى المواقع أو التطبيقات عبر كلمات المرور، حيث يتم إنشاء مفتاح رقمي فريد لكل موقع على حدة، وبالإضافة إلى ذلك سيصبح من الأصعب على قراصنة الإنترنت اختراق حسابات المستخدمين، نظرا لأن الوصول المادي (أي عبر البيانات البيومترية) مطلوب للدخول إلى جهاز المستخدم أولا ومن ثم الدخول إلى النظام وبعدها التطبيقات أو المواقع".
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وفي مايو الفائت كانت كل من آبل وغوغل ومايكروسوفت قد وعدت مستخدميها باعتماد تقنيات Passkey في المستقبل، وأشارت تلك الشركات إلى أن هذه التقنيات ستعتمد بحلول عام 2023.

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