بلينكن: العالم لن يعترف بانضمام مناطق الاستفتاء إلى روسيا


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 06:23 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن "العالم لن يعترف باستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا"، وأن "لأوكرانيا الحق في استعادتها".


ويجرى من الـ23 حتى الـ27 من سبتمبر الجاري الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها.

وأعلنت اللجان الانتخابية أن نسبة التصويت تجاوزت 77٪ في دونيتسك، و76٪ في لوغانسك، و51.55% في زابوروجيه و48.9% في خيرسون في اليوم الثالث للاستفتاء.

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