استياء من صورة "غير لائقة" لدبلوماسي عراقي بالأمم المتحدة

وكالات - علقت الخارجية العراقية على الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت دبلوماسيا يتابع مباراة كرة قدم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.







وقالت الخارجية في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر": "تتابع الوزارة موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها".



وأظهرت الصورة التي تم تداولها دبلوماسيا عراقيا لم يكشف عن اسمه، وهو يتابع من خلال شاشة كمبيوتر محمول مباراة كرة قدم.

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وتأتي صورة الدبلوماسي العراقي بعدما أثارت



واستدعت الخارجية العراقية العذاري إلى العاصمة بغداد، لاتخاذ إجراء بحقه، وفقما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "نتابع باهتمام ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".



وأضاف، أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسية العراقية".



وقالت الخارجية في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر": "تتابع الوزارة موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها".وأظهرت الصورة التي تم تداولها دبلوماسيا عراقيا لم يكشف عن اسمه، وهو يتابع من خلال شاشة كمبيوتر محمول مباراة كرة قدم.وتأتي صورة الدبلوماسي العراقي بعدما أثارت صورة السفير في الأردن حيدر العذاري وزوجته مع الفنان راغب علامة ، استياء مواطنين وصفوها بغير الملائمة.واستدعت الخارجية العراقية العذاري إلى العاصمة بغداد، لاتخاذ إجراء بحقه، وفقما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "نتابع باهتمام ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".وأضاف، أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسية العراقية".