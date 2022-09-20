وكالات - تعزز أوكرانيا موقعها في الجبهة الشمالية الشرقية وسط هجوم مضاد مستمر باستخدام دبابات روسية استولت عليها، مع تعهد كييف بمزيد من التوغل في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.





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معركة الجنوب



هجوم على لوغانسك

وقال معهد دراسات الحرب، نقلا عن مصادر روسية، إن أوكرانيا تستخدم دبابات روسية من طراز (تي -72) في مساعيها للتوغل في إقليم لوغانسك الذي تسيطر عليه روسيا.وأضاف: "الذعر جراء الهجوم المضاد من أوكرانيا، أدى إلى تخلي القوات الروسية عن معدات عالية الجودة وفي حال جيدة، ليس كالمعدات الأكثر تضررا التي خلفتها قوات موسكو المنسحبة من كييف في أبريل الماضي".وتواصل القوات الأوكرانية توغلها في جنوب البلاد، حيث قال الجيش الأوكراني، إن كييف دمرت مستودعات ذخيرة، وموقعي قيادة، ومنظومة حرب إلكترونية.وقالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن قواتها أغرقت بارجة روسية تحمل جنودا وأسلحة عبر نهر دنيبر القريب من مدينة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا.ولم تفصح القيادة عن تفاصيل أخرى بشأن غرق البارجة في مقاطعة خيرسون الأوكرانية، والتي كانت هدفا رئيسيا ضمن هجوم كييف المضاد المستمر.ونقلت وكالة تاس للأنباء عن السلطات التي نصبتها روسيا في إقليم لوغانسك قولها إن ضربة أوكرانية على قرية في الإقليم الواقع بشرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل 7 أشخاص الثلاثاء.ووفق "تاس"، فإن الضربة أصابت قرية كراسنوريشينسك التي تقع ضمن أراض تسيطر عليها القوات الروسية في الإقليم.