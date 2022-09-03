غليان شديد صلب موظفي البنوك و المؤسسات المالية


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 20:57قراءة: 1 د, 18 ث
      
مرتجى محجوب


لا أتحدث هنا عن المديرين العامبن أو المركزيين و ما يتمتعون به من امتيازات مادية و عينية بل عن الشريحة الأوسع من موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية و الذين لم تشهد اتفاقيتهم المشتركة للتأجير أي تغيير منذ عديد السنين رغم من جهة الصعود الصاروخي للأسعار و من جهة أخرى ما حققته المؤسسات المالية بما فيها العمومية منها من أرباح و مكاسب طيلة السنوات الفارطة بفضل خيارات و استراتيجيات و هيكلة و لكن أساسا بفضل تضحيات جسام يقدمها عموم الموظفين في علاقة بالحرفاء أو بجائحة الكورونا على سبيل المثال .

البنكاجي الذي لا زال في ذهن عديد التونسيين في وضعية مادية جيدة و مرفهة أصبح و للأسف الشديد يعاني الأمرين حتى تجاوزته عديد المهن الاخرى على مستوى الامتيازات و التأجير ثم و كما يعلم الجميع فأنه في ميدان المال : "الغلطة بفلقة" مما يسلط ضغوطا رهيبة على الموظفات و الموظفين .

أن موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية ، يتطلعون لمفاوضات ايجابية مع الجمعية المهنية و الى تفعيل ما ورد في الاتفاقية السابقة من ضرورة مراجعة سلم التأجير و ملائمة الزيادات مع الأرباح المحققة و مع نسب التضخم الرهيب و الذي يفوق واقعيا ما يتم الإعلان عنه رسميا بالنظر لتركيبة المواد المكونة للباقة المختارة .

نعم ، أن موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية لفي غليان شديد و لكن في نفس الوقت متضامنين و مستعدين لكافة الاشكال النضالية القانونية من أجل نيل حقوقهم المشروعة شأنهم في ذلك شأن بقية القطاعات رغم أن قطاع البنوك لم يتوقف يوما و رغم الجوائح و الأفات عن خدمة المواطنين و المواطنات و تلك أبسط واجباتنا تجاه حرفائنا الأعزاء .

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