لبنان.. مواطنا يحتجز مواطنين وموظفين في أحد البنوك مطالبا بالحصول على وديعته المالية


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 13:49قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مواطنا يحتجز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، مطالبا بالحصول على وديعته المالية، وقد فرض الجيش طوقا أمنيا.


وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن فرع "فدرال بنك" في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.



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