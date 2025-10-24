الخطوط التونسية تتمكن من تعبئة 25,2 مليون دينار على مستوى السوق الرقاعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6408b28a351425.19265482_hgopqkejmilfn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت شركة الخطوط التونسية، اليوم الجمعة، عن تعبئة مبلغ قدره 25,2 مليون دينار على مستوى السوق الرقاعية.



وتمّ، وفق بلاغ نشر على موقع هيئة السوق المالية، أن الاكتتاب في القرض الرقاعي "الخطوط التونسية 1-2025"، الذي تم إصداره دون اللجوء إلى عرض عمومي للإدخار، بقيمة 30 مليون دينار، قد افتتح يوم 6 أكتوبر وأغلق يوم 17 أكتوبر 2025، بقيمة 25,2 مليون دينار.





ويهدف إصدار هذا القرض، بحسب ما أوضحت الناقلة الوطنية، إلى تعزيز مواردها المالية ودعم التزاماتها المالية.

