موسكو تصف كلام وزيرة الخارجية الفرنسية حول تعزيز الوجود الروسي في القارة السمراء بالنفاق


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 12:56قراءة: 0 د, 59 ث
      
وكالات - قال إيفان نيتشايف نائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات بالخارجية الروسية، إن تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، عن تزايد الوجود الروسي في إفريقيا، تتسم بالنفاق.


وأشار نيتشايف إلى أن تصريح الوزيرة الفرنسية مفعم بروح الاستعمار الجديد.

وأوضح نيتشايف أن الوزيرة الفرنسية سمحت لنفسها بسلسلة كاملة من التصريحات اللاذعة حول تعزيز الوجود الروسي في القارة السمراء، وتحدثت عن "محاولات لاستعادة النفوذ الإمبريالي بأكثر الطرق إثارة للاشمئزاز"، وعن مظاهر عدوانية موسكو في عدد من الدول الإفريقية.


وأضاف الدبلوماسي الروسي: "هذه التصريحات سخيفة في حد ذاتها، خاصة على خلفية الترحيب الحار الذي لقيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال رحلته الأخيرة إلى أربع دول في القارة. صدرت هذه التصريحات المفعمة بالنفاق بتحد من فم كبيرة الدبلوماسيين الفرنسيين، الذين كانت سياسة بلادهم تجاه ممتلكاتها الإفريقية السابقة ولا تزال تجسد مفهوم الاستعمار الجديد".
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وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن فرنسا بالذات نفذت مرات عديدة عمليات عسكرية في إفريقيا، بهدف تحقيق مصالحها المريبة.

ونوه نيتشايف بأن سكان إفريقيا في غالبيتهم، يدركون منذ فترة بعيدة، الأهداف التي تسعى فرنسا لتحقيقها في قارتهم، وتوصلوا إلى استنتاجاتهم بخصوصها. وقال: "ومن هنا تظهر أكثر فأكثر مؤخرا امتعاضات المسؤولين الفرنسيين على أعلى المستويات، بشأن فقدان مواقع ونفوذ بلادهم في الدول الإفريقية، والتي يواصلون، بسبب عادتهم الاستعمارية اعتبارها مجال مصالحهم التقليدية".

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