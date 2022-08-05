قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل

وكالات -

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "الاستنفار الكامل في مدن ومخيمات الضفة الغربية، والبدء باستهداف نقاط الجيش الإسرائيلي على امتداد الضفة".كما ظهر استنفار للمسلحين في مخيم جنين بالضفة الغربية، عقب إطلاق عشرات "سرايا القدس" عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، "ردا على مقتل القائد في حركة "الجهاد الاسلامي"، تيسير الجعبري، ومدنيين في قصف إسرائيلي.وتم إطلاق أكثر من 10 رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو إسرائيل، حيث استهدفت الصواريخ الفلسطينية مناطق جنوب تل أبيب وبات يام وحولون وريشون لتسيون.كما تم استهداف سيدروت بعدد من الصواريخ من قطاع غزة.