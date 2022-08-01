صحيفة: الولايات المتحدة تحرك حاملات طائرات إلى تايوان بسبب زيارة بيلوسي المحتملة

وكالات -

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وكانت وسائل الإعلام التايوانية في وقت سابق قد توقعت أن تصل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مساء يوم الثلاثاء الماضي، في حين أن الصين ردت بالقول إن الزيارة ستكون لها "عواقب وخيمة"، وأن بكين ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن بيلوسي ستزور اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة خلال الجولة الآسيوية، وتوقعت أن تزور تايوان.ورفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي التعليق على الرحلات التي ستقوم بها، مشيرة إلى مخاوف أمنية، في حين صرحت قبل ذلك بأنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان مع وفد من الكونغرس. ولم ترد أنباء عن زيارة إلى تايوان.وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي الأسبوع الماضي بأن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، وستتخذ إجراءات حاسمة لصد التدخل الخارجي.