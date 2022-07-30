صحيفة بريطانية: الأمير تشارلز تلقى مليون جنيه إسترليني من عائلة أسامة بن لادن عام 2013


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 22:18قراءة: 1 د, 25 ث
      
وكالات - كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن أمير ويلز تشارلز، قبل مليون جنيه إسترليني من عائلة أسامة بن لادن سنة 2013.


وحصل الأمير تشارلز على الأموال من بكر بن لادن، رب الأسرة السعودية الثرية وشقيقه، وهما غير شقيقين لأسامة بن لادن مؤسس تنظيم "القاعدة".

وكان تشارلز (73 عاما) قد اجتمع مع بكر (76 عاما) في كلارنس هاوس في لندن في 30 أكتوبر 2013، بعد عامين من مقتل أسامة بن لادن على يد القوات الأمريكية الخاصة في باكستان، حسبما ذكرته الصحيفة البريطانية.


ووافق الأمير تشارلز على التبرع على الرغم من الاعتراضات الأولية للمستشارين في كلارنس هاوس وصندوق أمير ويلز الخيري (PWCF)، حيث تم إيداع الأموال في النهاية.
..



ووفقا للمصادر، فإن العديد من مستشاري تشارلز، بمن فيهم وصي واحد على الأقل، ناشدوه شخصيا بإعادة الأموال.

وقال أحد العاملين في منزل الأمير إن تسرب الخبر إلى وسائل الإعلام سيؤدي إلى غضب وطني، مضيفا أنهم أخبروا الأمير أنه "لن يكون مفيدا لأحد" إذا تبين أنه قد قبل أموالا من عائلة مرتكب أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ.

كما حث مستشار ثان الأمير على إعادة الأموال.

وأفاد أحد المطلعين على القصر بأن "الخوف الكبير" يتمثل في أن يؤدي الدفع إلى تقويض سمعة تشارلز والمؤسسة الخيرية، قائلا: "هناك مصادر أخرى للمال في العالم".

ومع ذلك، قيل إن تشارلز شعر أنه سيكون من المحرج للغاية إعادة الأموال وخشي أن يشكوا في السبب.

وفي شهر يوليو 2022، قال مصدر في القصر الملكي البريطاني إن التبرعات النقدية لمؤسسة ولي العهد البريطاني الخيرية لن تقبلَ بعد الآن.


وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها ضجة حول التبرعات المالية لمؤسسات ولي العهد البريطاني، إذ فتحت شرطة العاصمة البريطانية لندن في فبراير الماضي تحقيقا في مزاعم بمساعدة مؤسسة الأمير الخيرية لرجل الأعمال السعودي محفوظ بن مرعي بن محفوظ في الحصول على وسام بريطاني مقابل التبرع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية للمؤسسة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250627



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 30 جويلية 2022 | 1 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:30 16:15 12:33 05:23 03:41
Babnet
30°
Babnet36°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2835°-2635°-2633°-2634°-26
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (29 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juil)   610,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   