أردوغان: تركيا ستواصل الجهود الدبلوماسية حتى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 17:14 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستواصل الجهود الدبلوماسية حتى يتحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا.



ووفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فإن أردوغان قال إن تركيا "ستواصل الجهود الدبلوماسية لضمان السلام بين روسيا وأوكرانيا".


ووقعت روسيا وأوكرانيا أمس الجمعة اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد خوارزمية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومن المتصور أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ - أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، على طول ممرات آمنة.

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