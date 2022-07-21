بعد انتقاله إلى النادي المملوك إماراتيا.. هالاند يستخدم عبارة "إن شاء الله"


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 09:40 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - استخدم نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، عبارة "إن شاء الله" ردا على تغريدة هنأته بعيد ميلاده.


ونشر حساب "City Xtra" تغريدة على "تويتر" هنأ فيها اللاعب النرويجي بعيد ميلاده الـ22.

ورد المهاجم الذي انتقل مؤخرا إلى السيتي بالقول: "شكرا، المباراة الافتتاحية ستكون ضد بايرن إن شاء الله".


ودفع النادي الإنجليزي المملوك إماراتيا الشرط الجزائي الذي وضعه دورتموند الألماني للتعاقد مع هالاند بقيمة 60 مليون يورو (60 مليون دولار حاليا) بالإضافة إلى العمولات.
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ويبلغ أجر اللاعب النرويجي 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (450 ألف دولار تقريبا) وهو الأعلى بين كافة لاعبي الفريق، متساويا مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

وتفوق مانشستر سيتي على كافة عمالقة أوروبا، أبرزهم ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بالتوقيع مع النجم هالاند.

ومن المنتظر أن يواجه السيتي بايرن ميونيخ الألماني في مباراة ودية في 24 يوليو الجاري، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023.



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