الجالية التونسية بسترازبورغ جنائز معطلة

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غضب عارم واستياء عابر للحدود..

عبد الله الكلاعي رئيس جمعية أمل صرخة ونداء

مواطنون تونسيون في شرقي فرنسا وتحديدا بمدينة "سترازبوىغ" لا بواكي لهم، في ظل غياب الدولة التونسيةوتنصلها من التزاماتها تجاه مواطنيها، والذين باتوا عرضة لحالة من الهلع. مواجهين مصيرهم دون أن تحرك صرخاتهم واحتجاجاتهم منذ سنتين مسؤولي بلدهم. اذ لا تكفيهم فواجع فقدان اهاليهم في المهجر، فيصابون بتعطيل ترحيل جنائزهم لدفنها في البلد. حيث القنصلية في هذه المدينة تعاني منذ سنتين عجزا في تسديد خلاص الشركات الفرنسية التي تتولى ترحيل الجناىز للبلد، مما يجعل المواطنين التونسيين في هذه المدينة يتكاتفون لجمع هذا المبلغ المشط، ويتحملون نفقات الترحيل، فيظل غياب كلي للدولة التونسية، وتركهم يواجهون مصيرهم دون اهتمام ولا إحساس بالمسؤولية..رغم النداءات المتكررة والمكاتيب والاحتجاجات وشكاوي المواطنين، إلا أن الوضعية بقيت رابضة في مكانها دون حل لتظل قنصلية ستراسبورغ عاجزة على خلاص عملية الترحيل، والدولة التونسية غائبة بل ومنسحبة وكأن هؤلاء مواطنين يتبعون المريخ، ولا يحملون الجنسية التونسية ولا يتساوون في الحقوق والواجبات مما جعل أهالي هذه المدينة يحسون بالغبن والدونية ويحملون الدولة التونسية المسؤولية الكاملة تجاه هذا المصير..ومن اجل هذه الوضعية الحارقة المؤرقة لهؤلاء المواطنين، يجينا الناشط الاستاذ "عبد الله " رئيس جمعية امل بأن الوضعية منذ سنتين لم تجد حلا رغم اننا أثرناها لدى السلطات المعنية، وتحركنا في جميع الاتجاهات المدنية، من اجلفض هذا الإشكال الذي بات هاجسا لدى جاليتنا في . غير ان لا اهتمام ولا حلول مقدمة، وعدم مبالاة كليا.. واليوم نجدانفسنا من جديد امام مشكلة ترحيل المغفور له ابن مدينة نفطة الرجل التونسي الشهم "محمد الحبيب شعشوع"فإلى متى سيبقى تونسيي مدينة ستراديوفاريوس يموتوتن مرتين؟؟ولا احد من المسؤولين يحرك ساكنا تجاه هذه الوضعية الحرجة، فهم ابناء تونس- تونس التي تمتاز على باقي الدولالعربية بالتكفل بترحيل جنائز موطنيها المتوفين خارج حدود البلد..