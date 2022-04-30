إيلون ماسك لنائبة أمريكية: توقفي عن مغازلتي

وكالات -

نشر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة على "تويتر" رد من خلالها على النائبة عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.وقال إيلون ماسك في التغريدة: "توقفي عن مغازلتي.. أنا حقا خجول".وكانت النائبة اليسارية أعربت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" أن الكراهية تضخمت في المنصة الاجتماعية الشهيرة نتيجة سيطرة أصحاب الملايين عليها في إشارة إلى إيلون ماسك الذي أعلن الاستحواذ على موقع تويتر قبل أيام.وكتبت "أن جرائم الكراهية تزايدت نتيجة سيطرة بعض المليونيريات الذين يعانون من الأنا على هذه المنصات الضخمة".وتابعت قائلة "إن تاكر كارلسون (مذيع أمريكي شهير في قناة فوكس نيوز)، أو بيتر ثيل (رجل أعمال وملياردير أمريكي) اصطحباه على ما يبدو لتناول العشاء ما جعله يشعر بأنه مميز".من جهتها علقت النائبة الأمريكية على ما كتبه ماسك، حيث أكدت أنها لم تكن تستهدفه بتغريدتها وأنها كانت تنتقد مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك"، وتابعت: "كما قلت، مشاكل الأنا".وكان إيلون ماسك قد ذكر في وقت سابق أن الحزب اليساري يكره نفسه، حيث قال "أقصى اليسار يكره الجميع بمن فيهم أنفسهم".كما تابع "لكنني لست من محبي اليمين المتطرف أيضا"، مضيفا "دعونا أقل كراهية وأكثر حبا".