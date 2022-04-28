أردوغان: نفتح الأبواب أمام عهد جديد مع السعودية الشقيقة

وكالات -

الملك سلمان يستقبل أردوغان في جدة





يلتقي ولي العهد السعودي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيارته إلى السعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة.جاء ذلك في سلسلة تغريدات للرئيس التركي عبر تويتر، مساء الخميس، حول زيارته إلى السعودية.ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه يجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.وأضاف :"زيارتنا ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".وأعرب عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية سيصب في المصلحة المشتركة للبلدين.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل مساء الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في مدينة جدة.وعقد الرئيس أردوغان لقاء مع العاهل السعودي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في قصر السلام الملكي، مساء الخميس.كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة.