أول تغريدة لماسك بعد شرائه "تويتر"


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 21:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - نشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أول تغريدة بعد شرائه موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقابل 44 مليون دولار، مؤكدا أن "حرية التعبير ستبقى حجر الأساس".


ونشر ماسك في التغريدة، صورة مقتطفة من البيان المشترك الذي أعلن فيه الجانبان عملية الشراء، وأرفقها بعبارة: "نعمم".

وقال ماسك في البيان: "أريد أن أجعل تويتر أفضل مما كان عليه في السابق"، متعهدا بجعل خوارزميات "تويتر" مفتوحة المصدر، "تويتر لديه إمكانات هائلة، وأتطلع للعمل مع الشركة والمجتمع المستخدم للموقع، حتى أطلق هذه الإمكانات".


وأعلنت شركة "تويتر" في وقت سابق اليوم، أن مؤسس شركة "تسلا" اشترى منصة التواصل الاجتماعي بصفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.



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