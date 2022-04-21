الحرب الأوكرانية: موسكو تعلن أن قواتها تسيطر على ماريوبول باستثناء منطقة مصنع آزوفستال

فرانس 24 -

الكرملين: موسكو لا تزال في انتظار رد أوكرانيا على المقترحات الأخيرة

وزيرة خارجية ألمانيا: لا محظورات بخصوص تسليح أوكرانيا

أبلغ وزير الدفاع الروسي الخميس الرئيس فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة ماريوبول، مشيرا إلى أنه ما زال هناك مقاتلون أوكرانيون في مصتنع آزوفستال بماريوبول. من جانبه، هنأ بوتين قواته بهذا "النجاح"، معتبرا أنه لا حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية وأمر بإلغاء خطط اقتحام المنشآت، وقال إنه يريد استمرار حصارها بشكل آمن بدلا من ذلك.قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو لا تزال في انتظار رد كييف بعد أن سلمتها وثيقة تتعلق بمحادثات السلام.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء إنه لم يطلع أو يسمع عن الوثيقة التي يقول الكرملين إنه أرسلها لأوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن المحادثات الروسية-الأوكرانية مستمرة.قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه ليس هناك محظورات بالنسبة لألمانيا حين يتعلق الأمر بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا. وأضافت، متحدثة في تالين، أن ألمانيا تدرس الصيانة الإضافية التي ستحتاجها دبابات ماردر وليوبارد قبل أن تتمكن من استخدامها في الميدان بأوكرانيا.وأردفت أن الجيش الألماني نفسه يواجه نقصا في المعدات اللازمة لمهامه الحالية وأن ألمانيا توفر التبرعات من معدات سوفيتية قديمة صنعها حلفاء.