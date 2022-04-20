ريال مدريد يقسو على أوساسونا بثلاثية في مباراة أضاع فيها بنزيما ركلتي جزاء

تغلب ريال مدريد على مضيفه أوساسونا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وسجل ثلاثية الفريق الملكي كل من النمساوي دافيد ألابا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز في الدقائق 12 و45 و90+6، فيما سجل الكرواتي أنتي بوديمير هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.وشهدت المباراة إضاعة نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما ركلتي جزاء في الدقيقتين 52 و59 تألق في التصدي لهما حارس أوساسونا.وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن بنزيما أصبح أول لاعب يهدر ركلتي جزاء في مباراة واحدة في "الليغا" منذ راؤول تامودو ضد ريال بيتيس في أبريل 2006.كما أن بنزيما أكثر لاعب في صفوف ريال مدريد يهدر ركلات جزاء في "الليغا" منذ موسم 2005-2006، حيث أهدر 4 من أصل 11 ركلة".وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيد في الصدارة إلى 78 نقطة موسعا الفارق إلى 17 نقطة عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد (61 نقطة) الذي تعادل سلبيا في وقت سابق اليوم مع غرناطة.في المقابل، توقف رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني.