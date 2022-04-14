الأمير تميم يتصل بعبّاس وهنيّة ويؤكّد وقوف قطر مع الشعب الفلسطيني

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أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بكل من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، كل على حدة، تناول فيهما آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.وبحث أمير قطر خلال الاتصالين مع كل من عباس و هنية آخر المستجدات والتطورات، وفي هذا الصدد أكد خلال الاتصالين موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية.كما شدد الأمير تميم على رفض دولة قطر لكافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي داعياً إلى ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر.وقد أعرب كل من الرئيس عباس واسماعيل هنية عن تقديرهما البالغ لهذا الموقف، وذلك حسب موقع الديوان الأميري.