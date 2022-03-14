غوتيريش: احتمال نشوب صراع نووي أصبح ممكنا مرة أخرى

وكالات -

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وقال الأمين العام للصحفيين الاثنين: "احتمال نشوب صراع نووي، لم يكن من الممكن تصوره في السابق، عاد الآن إلى عالم الممكن، يجب الحفاظ على أمن المنشآت النووية".ووفقا لغوتيريش، ستخصص الأمم المتحدة 40 مليون دولار من صندوق خاص لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني.وأضاف: "نظرا لأن ملايين الأوكرانيين يواجهون الجوع ومحدودية فرص الحصول على المياه والأدوية، فإنني أعلن عن 40 مليون دولار إضافية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لزيادة المساعدة المنقذة للحياة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وسيساعد هذا التمويل في توفير الماء والغذاء والأدوية والمساعدات الأخرى المنقذة للحياة التي يحتاجها الناس، بالإضافة إلى المساعدات النقدية".وأشار غوتيريش إلى أن "الأمم المتحدة، إلى جانب الشركاء العاملين في المجال الإنساني، قدمت المساعدة إلى أكثر من 600 ألف من سكان أوكرانيا حيث سمح الوضع الأمني ​​بذلك"، لكنه حذر من أن "الفرص تتضاءل".وتابع: "الممرات داخل وخارج المدن المحاصرة تزداد خطورة كل يوم".ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تخصيص 1.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.