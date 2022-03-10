الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل عيسى بكاي بسبب "خطأ فادح"

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وجاء في البيان: "بعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنهى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، مهام وزير النقل، السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه. وكلف السيد الرئيس وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة".