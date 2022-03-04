روسيا وأوكرانيا: السيطرة على حريق اندلع في محطة زابوريجيا النووية وكييف تتهم موسكو باستهدافها


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 08:37قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - قالت السلطات الأوكرانية إن حريقا اندلع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية نتيجة قصف روسي، وأكدت من جانبها تأمين المستوى الإشعاعي.

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واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو يوم الجمعة باللجوء إلى ما وصفه بـ "الإرهاب النووي" والرغبة في "تكرار" كارثة تشيرنوبيل بعد أن قال إن القوات الروسية الغازية أطلقت النار على محطة الطاقة النووية.

وقال في رسالة بالفيديو "ما من دولة غير روسيا أطلقت النار على وحدات للطاقة النووية. هذه هي المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية، الدولة الإرهابية لجأت الآن إلى الإرهاب النووي".
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"أمان نووي"

وقال أولكسندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا، على فيسبوك: "أعلن مدير المحطة الآن ضمان السلامة النووية، وبحسب مسؤولين في المحطة، تضرر مبنى تدريب ومختبر من الحريق".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أنها أجرت اتصالا بالسلطات الأوكرانية بشأن أنباء عن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وحثت القوات الروسية يوم الجمعة على وقف استهداف المحطة، محذرة من "خطر شديد" في حالة إصابة المفاعلات النووية.

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