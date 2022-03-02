الكرملين: بن زايد أكد في مكالمة مع بوتين حق روسيا في ضمان أمنها الوطني


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 06:24قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - أعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث عبر الهاتف الوضع في أوكرانيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وأكد الأخير حق روسيا في ضمان أمنها الوطني.

...

وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن بوتين وآل نهيان بحثا خلال المكالمة "القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون الروسي الإماراتي"، وأنهما قيما عاليا مستوى التعامل بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها، مشيرين إلى "أهمية العمل المشترك البناء ضمن إطار المنظمات الدولية وفي المقام الأول الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن بوتين وآل نهيان أكدا سعيهما المتبادل لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.
..


وذكر الكرملين أن بوتين بحث مع آل نهيان تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ضمن إطار مجموعة "أوبك+"، كما أنه استعرض له وبشكل مفصل "أسباب العملية الروسية في أوكرانيا وأهدافها"، فيما أكد ولي عهد أبو ظبي "حق روسيا في ضمان أمنها الوطني".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241970



  2.30% (237099 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |

الأربعاء 02 مارس 2022 | 29 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:44 12:38 06:49 05:23
Babnet
Babnet15°Babnet% 76:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-717°-820°-914°-915°-8
  • Avoirs en devises
    23316,0

  • (1 mars)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26165 DT        1$ =2,91469 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 mars)   559,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   