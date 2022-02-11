فيديو يظهر ما قد يكون أقمار "ستارلينك" الصناعية المدمرة بالعاصفة المغناطيسية القوية

وكالات -

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هذا وجاء في بيان شركة "SpaceX" أن ما يصل إلى 40 قمرا صناعيا من أصل 49 قمرًا صغيرًا تم إطلاقها الأسبوع الماضي ربما عادت إلى الغلاف الجوي واحترقت، وذلك بسبب العاصفة المغناطيسية التي وصلت الأرض بعد تدفق إشعاعي ضخم من الشمس.