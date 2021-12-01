شكرا قطر.. لقد أسعدتنا في زمن التعاسة.

شكرا قطر،





شكرا قطر،





شكرا قطر،

على تنظيمك النسخة العاشرة لكأس الفيفا للعرب 2021، والتي تجرى مبارياتها على ملاعبك التي ستحتضن كأس العالم 2022. وهذا ليس بغريب عن قطر التي اختارت بأن تكون دولة بحجم أمة، بإنجازاتها في جميع المجالات، والتي جعلتها في صدارة الدول المتقدمة، ولم تكتف بذلك بل اختارت أن تكون قطر الخير، حيثما ولت تنشر السعادة والأمن والسلام ، في حين غيرها اختار أن يكون رسول الحرب والدمار.على عرض الإفتتاح الذي أخذ الألباب حيث الصورة الجميلة المبهرة لرايات البلدان العربية وعلى الأناشيد الوطنية التي أطربت مسامعنا في زمن النشاز وجعلتنا نشعر بالسعادة والفرح. جميلة هي قطر، لكنها أكثر جمالا عندما تصدح "حماة الحمى يا حماة الحمى *** هلموا هلموا لمجد الزمن".ما شاهدناه في عرض الافتتاح، زادنا فخرا وعزا، وأنسانا همومنا ومآسينا، حتى ولو كان الانجاز قطري بامتياز، لقد أسعدتنا في زمن التعاسة.