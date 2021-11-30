كاس العرب - قطر 2021 : الإمارات - سوريا 2-1

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 23:15 قراءة: 0 د, 38 ث
      
فاز المنتخب الإماراتي على نظيره السوري 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في الدوحة في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب (فيفا) قطر 2021 التي انطلقت اليوم بالدوحة وتستمر لغاية 18 من ديسمبر المقبل.
وسجل كايو كانيدو الهدف الأول للمنتخب الإماراتي في د 23 قبل ان يضيف علي صالح الهدف الثاني في د30 .
وتمكن محمد العنز من احراز هدف تقليص الفارق لفائدة منتخب سوريا في د 60 .

وحصدت الإمارات ثلاث نقاط لتحتل المركز الثاني بفارق الاهداف في المجموعة خلف المنتخب التونسي الذي فاز على منتخب موريتانيا 5 / 1 ضمن ذات المجموعة صباح اليوم. وتحتل سوريا المركز الثالث وموريتانيا المركز الرابع.
وفي الجولة الثانية المقررة يوم الجمعة المقبل سيلتقي المنتخب التونسي مع نظيره السوري بينما تواجه الإمارات موريتانيا .






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