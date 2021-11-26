ألمانيا.. أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا و357 حالة وفاة

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 06:19 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - سجلت ألمانيا زيادة حادة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 76 ألف إصابة وكذلك 357 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وبحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد، منذ بدء الجائحة 100 ألف وفاة.

هذا وقد أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشي الوباء، وقالت إن ألمانيا في قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.

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