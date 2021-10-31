ما تداعيات توقف الجزائر عن تزويد إسبانيا بالغاز عبر الأنبوب الذي يمر من المغرب؟

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 18:36 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فرانس 24 - توقف الجزائر اليوم رسميا ضخ الغاز عبر أنبوب المغرب العربي الذي ينقل الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر الأراضي المغربية.

وتعهدت الجزائر بمواصلة تزويد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب "ميدغاز" الذي يصل الجزائر مباشرة بإسبانيا.

وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في آب/ أغسطس الماضي، لمح مسؤولون جزائريون إلى عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي مع المغرب الذي ينتهي رسميا اليوم 31 أكتوبر/تشرين الأول...فيديو



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