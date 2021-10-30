"مايكروسوفت" تزيح "آبل" وتعتلي عرش أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 08:08 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - فقدت شركة "آبل" عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية الذي أزاحتها عنه "مايكروسوفت" يوم الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" بنحو اثنين بالمئة.

وعانت "آبل" من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد ما أدى لتفويتها توقعات من "وول ستريت".

وحذر رئيس الشركة تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم "آبل" 1.8 بالمئة مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم "مايكروسوفت" عملاق البرمجيات 2.2 بالمئة لمستوى قياسي مرتفع مسجلا 331.62 دولار، بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم "مايكروسوفت" هذا العام ارتفاعا بنسبة 49 بالمئة حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم "آبل" فقد ارتفع 13 بالمئة فقط هذا العام حتى الآن.

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