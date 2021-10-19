احتياطات الجزائر من الغاز تعادل 150 سنة من الاستهلاك

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 11:59قراءة: 0 د, 40 ث
وكالات - قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، الاثنين، أن احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية تغطي ما يعادل 150 سنة من الاستهلاك بمستواه الحالي.

واعتبر حكار في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية معتبرة جدا ولا تعني فقط الغاز الصخري بل هناك أخرى تتطلب تكنولوجيات حديثة.

وعاد حكار إلى قضية استهلاك البترول العالمي، مؤكدا أن الاستهلاك العالمي لم يرجع إلى مستواه الطبيعي قبل جائحة كورونا.

وأشار المتحدث أن سعر البرميل الواحد من البترول الذي يتراوح في الوقت الحالي بين 70 و80 دولارا هو سعر عادل في الوقت الحالي بالنسبة للمستهلك والمنتج على حد سواء.

واعتبر أن الجزائر في الوقت الحالي تقوم بدور فعال في منظمة أوبك، وتلعب دورا رئيسا في الإبقاء على استقرار سعر البترول في السوق العالمية، لذلك لا تفكر في الانسحاب من منظمة أوبك.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234484

Slimene  (Tunisia)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 15h 14m |           
@FaroukBenammar.Plus l’Algérie trouve du gaz et plus son indépendance politique est amoindrie puisqu’elle fait appel aux entreprises occidentales et notamment françaises comme Total et schlumberger,qui sont incontournables,pour la prospection et l’exploitation!

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 12h 05m |           
Une importante autonomie energetique qui renforce la souveraineté politique de l'Algerie.



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