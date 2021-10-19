زلزال قوي يضرب شرق البحر المتوسط شعر بها سكان في مصر وسوريا ولبنان

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 08:07قراءة: 0 د, 26 ث
وكالات - هز زلزال قوي مركزه شرق البحر المتوسط اليوم الثلاثاء، عدة محافظات مصرية، من بينها القاهرة والإسكندرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية جاد القاضي قوله إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان عدة مناطق.

وقال سكان في العاصمة المصرية وبمدينتي الإسكندرية، المطلة على البحر المتوسط، وأسيوط بصعيد مصر، إنهم شعروا أن منازلهم تهتز جراء الزلزال.

ولم تصدر السلطات بعد تقارير عن وقوع إصابات.

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