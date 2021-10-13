وزير الخارجية الفرنسي يؤكد على "الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية"

فرانس 24 - جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) التأكيد على "الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية". وقال: "مؤخرا جدد رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) التأكيد على احترامه الكبير للشعب الجزائري".



وتابع لودريان: "هذا الأمر [التاريخ الاستعماري] يعني بالتأكيد الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية"، وأضاف: "يعود للجزائريين ولهم وحدهم أن يقرروا مصيرهم وتحديد أطر خياراتهم ونقاشاتهم السياسية".



ولدى سؤاله عن استدعاء الجزائر سفيرها في باريس في الثاني من أكتوبر، أبدى لودريان أسفه للخطوة، وقال: "هذا الأمر لا يتناسب مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين أمتينا". وتابع: "نحن مقتنعون بأن العمل معا يصب في المصلحة المشتركة. أعتقد أن هذه الرؤية (...) يشاطرنا إياها العديد من المسؤولين الجزائريين على كل المستويات".



وقد استدعت الجزائر سفيرها في باريس ردا على تصريحات للرئيس ماكرون اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.



والأحد قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام بثه التلفزيون الرسمي إن "عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية".





فرانس24/ أ ف ب



