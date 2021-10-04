وكالات - أعلن البرلمان الياباني اختيار فوميو كيشيدا كرئيسا جديدا للحكومة اليابانية، بعد استقالة الحكومة السابقة بالكامل بقيادة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا.



وتم انتخاب فوميو كيشيدا رسميا رئيسا لوزراء اليابان اليوم الاثنين بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء‭ ‬المقبل فوميو كيشيدا الذي سيتولى منصبه رسميا اليوم الاثنين بحل البرلمان الأسبوع المقبل والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر.



وفاز فوميو كيشيدا، الذي شغل منصب وزير الخارجية من 2012-2017 في حكومة شينزو آبي، في التصويت الذي جرى يوم الأربعاء الماضي لانتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.



وقالت وكالة كيودو، إن الحكومة الجديدة ستبقى توشيميتسو موتيجي وزيرا للخارجية، بينما سيتم تعيين شونيتشي سوزوكي وزيرا للمالية.



وكان رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوغا قد أعلن في أوائل سبتمبر عن قراره بعدم الترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، مما يعني استقالته من رئاسة الحكومة أيضا.



