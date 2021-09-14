بلينكن: انهيار القوات الأفغانية كان مفاجئا

الأناضول - واشنطن/ سهام الخولي -



تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول أفغانستان..







قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الإثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن "تفاجأت" من الانهيار السريع للقوات الأفغانية.



جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول أفغانستان، حسبما نقل موقع قناة "ABC News" الأمريكي.



وقال بلينكن: " أكثر التقييمات تشاؤما للوضع على الأرض لم تتنبأ بأن القوات الحكومية في كابل ستنهار".



وأضاف: "كما قال الجنرال ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، لا شيء رأيته أنا أو أي شخص آخر يشير إلى انهيار هذا الجيش وهذه الحكومة في 11 يوما".



كما أشار أنّ أي تفكير في استمرار بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان "لم يكن ليصبح مفيدا".



وأردف قائلا: "ذهبنا إلى أفغانستان من أجل عدم تكرار هجمات مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وبعد 20 عاما من وجودنا هناك حان وقت الانسحاب. قضينا على القاعدة وقتلنا زعيمها بن لادن".



وفي السياق، أوضح بلينكن إلى أن الإجلاء الطارئ من أفغانستان تأثر بالانهيار المفاجئ للقوات الأفغانية، مشيرا إلى اعتماد خطط بديلة للإجلاء بتأمين المطار وتأسيس جسر جوي في ظرف قياسي.



ومنذ إعلان حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان، منتصف أغسطس/ آب الماضي، تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من إجلاء حوالي 123 ألف شخص غالبيتهم من الأفغان.







