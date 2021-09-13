مبعوث الأمم المتحدة : ستوزع المساعدة القطرية لغزة يوم الإثنين

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 14:42 قراءة: 0 د, 40 ث
قال مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط إن المنظمة الدولية ستبدأ اليوم الإثنين توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموجب برنامج تموله قطر.

ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين حماس وإسرائيل. لكن جولة أخرى من القتال في ماي الماضي أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولوها إلى حماس. وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة إنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل سيتم ضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وقال تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط على تويتر اليوم الأحد إن نحو 100 ألف مستفيد سيبدأون في الحصول على المساعدات النقدية يوم الإثنين.

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