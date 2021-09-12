الجزائر.. مصرع 12 شخصا وإصابة 8 في حادث سير

الأناضول - الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله -



في محافظة النعامة شمال غربي البلاد، وفق بيان إدارة الحماية المدنية..





أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، مصرع 12 شخصا وإصابة 8 آخرين في حادث سير بمحافظة النعامة شمال غربي البلاد.



جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، عبر حسابها على "تويتر".



وأكد البيان أن الحادث نجم عن اصطدام شاحنة ذات نصف مقطورة وحافلة لنقل المسافرين ببلدية البيوض في المحافظة.



وأوضح أن الاصطدام خلف 12 قتيلا و8 جرحى، نقلوا للعلاج بمستشفى المدينة، دون تفاصيل عن وضعهم الصحي.‎



فيما قالت إذاعة الجزائر الحكومية إن تحقيقا فُتح لمعرفة أسباب الحادث الذي وصفته بـ"الخطير".



ومنذ سنوات تتعالى أصوات في الجزائر بضرورة ردع مخالفي قانون السير بإجراءات صارمة، وخصوصا فئة سائقي الوزن الثقيل.



وتفيد بيانات رسمية جزائرية أن حوادث السير تراجعت 13.16 بالمئة في 2020، مقارنة بـ2019، في ظل القيود المفروضة على التنقل جراء فيروس كورونا.



وأحصت الجزائر ما يناهز 19 ألف حادث سير في 2020، خلفت 2844 قتيلا و25 ألفا و836 جريحا، وفق إحصائيات وزارة النقل.







