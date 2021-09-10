المغرب.."تجمع الأحرار" يعزز صدارته للانتخابات التشريعية ب102 مقعدًا

الأناضول - الرباط - أعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت، الأربعاء، 8 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث فاز بها حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته).



جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، حول النتائج النهائية.



وقال البيان إن "حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 102 مقعدًا، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب الاستقلال (معارض) بـ81".



وأضاف أن "حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) حل رابعا بـ35 مقعد، متبوعا بحزب الحركة الشعبية (مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) الذي فاز بـ29 مقعدا.



كما حل حزب التقدم والاشتراكية (معارض) سادسا بعدما نجح مرشحوه في الحصول على 21 مقعدًا، يليه حزب الاتحاد الدستوري (مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) ب18 مقعدا.



فيما حل حزب العدالة والتنمية (قائد التحالف الحكومي بالبلاد) في المركز الثامن مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدًا فقط، فيما وزعت 10 مقاعد على أحزاب سياسية أخرى، وفق البيان نفسه.



