قدم.. خسارة ثقيلة للمنتخب التركي على أرض الطواحين الهولندية

الأناضول - تكبد منتخب تركيا خسارة ثقيلة أمام مضيفه الهولندي بستة أهداف لواحد، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وبدأ منتخب هولندا المواجهة بطريقة مثالية مع تمكن لاعب الوسط دافي كلاسين من تسجيل هدف مُبكر جاء بعد 50 ثانية فقط من البداية من جملة تمريرات مميزة.



الهدف المباغت أربك حسابات منتخب تركيا وأفقد دفاعه التركيز، الأمر الذي استغله ممفيس ديباي سريعا وأضاف هدفا ثانيا عند الدقيقة 16 بعد تمريرة أكثر من رائعة، قدمها له مواطنه كلاسين.



ووسط غياب الحضور القوي للأتراك على أرض الملعب، واصلت "الطواحين" الهولندية عزفها المنفرد واستمر ديباي في تألقه بعدما أحرز هدفا ثالثا عند الدقيقة 38 من علامة الجزاء.



ومع بقاء دقيقة واحدة على نهاية أحداث الشوط الأول، زاد المدافع كاجلار سويونكو وضعية المنتخب التركي تعقيدا بتلقيه بطاقة حمراء تسببت بخروجه من الملعب بعد بطاقة صفراء ثانية.



ورغم النقص العددي حاول منتخب تركيا الصمود أمام المد الهجومي لخصمه الهولندي، لكنه لم يصمد طويلا لتستقبل شباكه ثلاثة أهداف أخرى حملت توقيع كل من، ديباي، وغوس تيل، ودونيل مالين، في الدقائق 54، 80، 90.



وعرفت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن المباراة تسجيل جنكيز أندير هدف منتخب تركيا الوحيد إثر تمريرة من البديل خليل درويش أوغلو.



ولحساب المجموعة ذاتها، تغلبت النرويج على جبل طارق بأربعة أهداف لواحد، وحسم التعادل السلبي لقاء مونتينيغرو (الجبل الأسود) ولاتفيا.



وبهذا صعدت هولندا إلى الصدارة برصيد 13 نقطة، متقدمة بفارق الأهداف عن النرويج التي ارتقت بدورها للمركز الثاني، في حين تراجعت تركيا للمركز الثالث بعد أن توقف رصيدها عند 11 نقطة بعدما كانت في قمة الترتيب طوال الجولات الخمس السابقة.



وتأتي مونتينيغرو رابعا بـ 8 نقاط، ولاتفيا خامسا بـ 5، وأخيرا جبل طارق دون أي نقطة.



