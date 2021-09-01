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تحبونا نولو كي تركيا!!!

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 18:17قراءة: 0 د, 36 ث
نصرالدين السويلمي

صنعت تركيا شبه معجزة اقتصادية حين حققت نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي بلغت 21.7% وذلك خلال الربع الثاني من السنة الجارية، لتحتل المركز الثاني ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكبر 38 اقتصادا حول العالم. بينما تصدرت بريطانيا بنسبة نمو بلغت 22.2% وحلت اسبانيا ثالثا بنسبة 19.8%.

في الأثناء قال عقل المسيرات التركية سلجوق بيرقدار، ان بلاده أصبحت رائدة في صناعة الطائرات بدون طيار وانها ضمن الكوكبة الأولى للدول المصنعة، لكنها تعمل بجد لتصبح الرقم واحد في صناعة المسيرات في العالم.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تقريرا مطولا عن الطائرات دون طيار، وذكرت أن المسيرات التركية "كشفت لنا كيف ستكون الحروب المستقبلية، وعلى أوروبا أن تتعلم الدرس".

ذلك.. ومازال "أخو الجهالة في الشقاوة ينعم".

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