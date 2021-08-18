الولايات المتحدة تطلق في سبتمبر حملة منح جرعات معززة من اللقاحات

وكالات - أعلن كبار مسؤولي الصحة في أمريكا اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ على نطاق واسع في توزيع جرعات معززة للقاح فيروس كورونا الشهر المقبل حيث تظهر بيانات جديدة أن حماية اللقاح من الفيروس تتضاءل بمرور الوقت.



وقال مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية، في بيان، أن المناعة تبدأ في الانخفاض بعد الجرعتين الأوليين، ومع هيمنة المتغير دلتا، “بدأنا نرى دليلًا على انخفاض الحماية ضد الأعراض الخفيفة والمتوسطة”.



وأضاف المركز “استنادًا إلى أحدث تقييم لدينا، يمكن أن تتضاءل الحماية الحالية ضد الأعراض الشديدة، والاستشفاء، والوفاة في الأشهر المقبلة، خاصة بين أولئك المعرضين لخطر أكبر أو الذين تم تطعيمهم خلال المراحل الأولى من إطلاق التطعيم”.



ونتيجة لذلك، تستعد الوكالات الأميركية لتقديم جرعات معززة لجميع الأمريكيين المؤهلين بداية من 20 سبتمبر، بدءًا من 8 أشهر بعد جرعتهم الثانية من لقاحات Pfizer أو Moderna، حسبما قال المسؤولون.



وبينما قالوا إن متلقي اللقاح أحادي الجرعة من شركة Johnson & Johnson سيحتاجون على الأرجح إلى معززات، فإنهم ينتظرون المزيد من البيانات في الأسابيع القليلة المقبلة قبل تقديم توصية رسمية.



