الأمم المتحدة: وفاة 47 مهاجرا على متن قارب متجه إلى جزر الكناري

الأناضول - أعلنت منظمة الأمم المتحدة وفاة 47 شخصا بسبب الجوع والعطش، إثر تعطل قاربهم أثناء توجهه من سواحل المحيط الأطلسي بشمال إفريقيا إلى جزر الكناري.



جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الأربعاء، عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة.



وأشار البيان إلى أن القارب انطلق في 3 أغسطس/ آب الجاري من سواحل المحيط الأطلسي بشمال إفريقيا وعلى متنه 54 شخصا، بينهم 3 أطفال.



وذكر أن القارب كان متجهًا إلى جزر الكناري، وتعطل محركه وسط البحر بعد يومين من الإبحار وعلق ركابه بلا ماء ولا غذاء نحو أسبوعين.



وأوضح أن خفر السواحل الموريتاني عثر على القارب في 16 أغسطس، وتبين أن 47 شخصًا من الركاب قد لقوا حتفهم و7 على قيد الحياة.



ولفت إلى أن السلطات الموريتانية نقلت 4 أشخاص إلى مستشفى في مدينة نواذيبو بسبب حالتهم الحرجة.



وأكّد أن 40 شخصًا لقوا حتفهم أيضًا على نفس المسار قبل 10 أيام وأن الوفيات تتزايد كلما زاد عدد السفن المتجهة إلى جزر الكناري.



وكشف أن أكثر من 350 شخصًا لقوا حفتهم منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، ووصل أكثر من 8 آلاف لاجئ ومهاجر إلى إسبانيا عبر هذا الطريق البحري.



