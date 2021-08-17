الاتحاد الأوروبي: طالبان فازت بالحرب وعلينا التحاور معها

الأناضول - بروكسل - أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أنه على الاتحاد الأوروبي إجراء محادثات مع طالبان في أفغانستان.



وقال بوريل، في تصريحات عقبل الاجتماع الاستثنائي عبر تقنية الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "علينا التحاور مع السلطات في كابل أيا كانت".



وأضاف "لقد ربحت طالبان الحرب وعلينا التحاور معهم".



وأشار بوريل أيضًا إلى أن طالبان استطاعت أن تستولي على السلطة بهذه السرعة لأنها خلقت جوًا من الرعب بين المواطنين.



