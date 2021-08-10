الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلع قيس سعيد على آخر التطورات السياسية

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد، على أهم وآخر التطورات المتعلقة بالأوضاع السياسية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس، ونظيره سعيد، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" التي لم تحدد من بادر بإجراء الاتصال.



وأفادت الوكالة، أن الرئيسين "ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، كما تبادلا التهاني بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.





