   Abdelwahab - شكل ثاني حبك أنت  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلع قيس سعيد على آخر التطورات السياسية

Publié le Mardi 10 Août 2021 - 17:06قراءة: 0 د, 17 ث
أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد، على أهم وآخر التطورات المتعلقة بالأوضاع السياسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس، ونظيره سعيد، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" التي لم تحدد من بادر بإجراء الاتصال.

وأفادت الوكالة، أن الرئيسين "ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، كما تبادلا التهاني بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230581



En continu

Toutes les news

الأربعاء 11 أوت 2021 | 2 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:17 16:11 12:31 05:33 03:56
42°
42°% 19:الرطــوبة
تونــس32°
1.54 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
42°-3240°-3036°-2835°-2735°-27
  • Avoirs en devises
    19461,4

  • (9 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29133 DT        1$ =2,78883 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 aout)   541,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة