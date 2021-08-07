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تركيا ... حرائق الغابات.. "أنطاليا" تتنفس الصعداء إثر هطل الأمطار

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 23:05قراءة: 0 د, 37 ث
الأناضول - أنطاليا / غولسم أدام -

في ظل حرائق استمرت أياما والتهمت مساحات واسعة من الغابات


عاش سكان ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، السبت، فرحة عارمة إثر هطل الأمطار في ظل حرائق استمرت أياما والتهمت مساحات واسعة من الغابات.

واحتفى الأهالي في منطقة "قلملر" التابعة لقضاء "مانافغات" بالأمطار التي هطلت وسط الأعمال المستمرة لتضميد الجراح إثر الحرائق.

وكانت الحرائق قد ألحقت أضرارا كبيرة بأكثر من 30 منزلا في المنطقة المذكورة.

وتبذل السلطات جهودا مكثفة لتعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/ تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

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