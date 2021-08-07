فرنسا: ما هي الأماكن التي ستُفرض فيها الشهادة الصحية اعتبارا من 9 أوت؟

فرانس 24 - يدخل قانون فرض وتوسيع الشهادة الصحية في فرنسا حيز التنفيذ ابتداء من التاسع من أغسطس/آب في العديد من الأماكن، وفق ما قاله غابرييل عطال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية.



وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد صادق الخميس على غالبية النقاط التي تضمنها قانون فرض وتوسيع هذه الشهادة الصحية والذي اقترحته حكومة جان كاستكس بهدف منع تفشي وباء كوفيدـ19 وإرغام موظفي القطاع الصحي على تلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.



وصادق المجلس الدستوري على مبدأ فرض وتوسيع الشهادة الصحية في المقاهي والمطاعم وأماكن عديدة أخرى. بالمقابل، رفض المصادقة على مبدأ فرض الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على للمصابين بوباء كوفيدـ19.





هذا، وسبق أن طمأن غابرييل عطال الفرنسيين بخصوص استخدام هذه الشهادة قائلا "في البداية، سنعطي الوقت لكي يتأقلم الجميع مع الشهادة " مضيفا أن "مدة زمنية تقدر بأسبوع على الأقل ستمنح لجميع المرافق والمؤسسات التي بدأت تتعامل بهذا القانون لكي تتأقلم مع الوضع الجديد".



ويمكن الحصول على الشهادة الصحية عبر مخطط كامل للقاح (وهي شهادة تثبت تلقي الجرعات الكاملة من اللقاح ضد كوفيدـ19)



فحص لا تتعدى صلاحياته 48 ساعة يثبت عدم الإصابة بالوباء



شهادة تثبت التعافي من وباء كوفيدـ19 لا تتعدى صلاحياتها 6 أشهر.



وجدير بالذكر أن الشهادة الصحية أصبحت إلزامية منذ 21 يوليو/تموز الماضي في أماكن الترفيه والثقافة التي تستقبل أكثر من 50 شخصا فيما سيتم توسيع فرضها على المطاعم والمقاهي وقطاعات.







